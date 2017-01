Após visita de Doria, Itaim Paulista convive com lixo e ruas esburacadas

Longe dos holofotes, moradores do bairro Itaim Paulista, no extremo leste da cidade, convivem com calçadas esburacadas, lixo acumulado em várias esquinas, mato alto e falta de iluminação. O bairro foi visitado pelo prefeito João Doria (PSDB) no último domingo, 8, e é alvo do programa Mutirão Mário Covas, de recuperação das calçadas.

No entorno da Rua Diogo Gouveia Osório, visitada pelo prefeito e onde as calçadas passam por reforma, a reportagem flagrou vias esburacadas e lotadas de lixo. Segundo os moradores, o problema é antigo na região. “Moro aqui há dois meses e tenho medo de levar minha filha até a creche. Só nesse tempo eu já fui assaltada uma vez aqui. É muito mato alto, tem umas calçadas estreitas e tudo escuro”, reclama a cozinheira Andreza Gomes, de 26 anos.

A dona de casa Margarida Santos, de 56 anos, diz que as calçadas têm problemas há muito tempo. “É sempre essa sujeira que você vê aí”, diz, apontando para um espaço cheio de entulho. “São os próprios moradores que estragam.”

Os moradores disseram à reportagem que a falta de zeladoria na região é um dos piores problemas. Na Avenida Fernando Pacheco Jordão, boa parte de uma das calçadas estava cheia de galhos de árvores, sacos de lixo rasgados, móveis quebrados e mato alto. A situação se repetia na esquina entre as ruas Inocêncio Preto Moreira e Estudantes da China. Mesmo com um aviso na parede dizendo que ali é proibido jogar lixo, para passar pelo local era preciso caminhar pela rua.

“Acho que nem é um problema de falta de serviço, porque eles (garis) passam bastante aqui. O problema é que jogam coisas todo dia. Já achei até cachorro morto”, reclama uma moradora de 29 anos, que pediu para não ser identificada.

14 Bis

Na Praça 14 Bis, região central de São Paulo, alvo do programa Cidade Linda, de zeladoria urbana, as promessas foram cumpridas: foram instalados cestos de lixo, a maioria das pichações foi removida – com exceção de um viaduto e uma passarela, que seguem com pequenos riscos – e o local foi limpo. O único local que segue com problemas é o entorno de uma quadra para onde os moradores de rua foram deslocados e “envelopados” por uma tela instalada nas grades pelo governo municipal. Lá o lixo jogado nas calçadas continua sendo realidade.

A ação de “esconder” a população local também desagradou moradores da região. “Jogaram todos eles ali, parece que querem esconder, mas não deram uma outra opção para eles. Gostei de terem limpado, mas ficou parecendo que o serviço não ficou completo”, reclamou a coordenadora de atendimento Eliane Castro, de 44 anos. “Deixar os moradores de rua ali sem rumo não é solução”, diz.

O acampamento recebeu até um “upgrade” na última semana. Foram instalados quatro banheiros químicos no interior da quadra. “Ajudou bastante, porque a gente fazia no chão mesmo. Enrolava um cobertor para ninguém ver, fazia as necessidades e depois limpava”, disse a moradora de rua Kelly Molina, de 32 anos. “A gente tenta usar os bares, mas nem sempre dá certo”. Gabriela Correia, de 22 anos, reclama da “falta de uma opção digna”. “Fizeram a gente mudar pra cá para limpar, mas para nós não melhorou nada. Prometem, prometem, mas não dão nenhuma moradia digna pra gente”, diz.

A Prefeitura Regional Itaim Paulista informa que as obras nas calçadas e os serviços de limpeza continuam durante toda a semana nas ruas contempladas pelo Programa Calçada Nova – Mutirão Mário Covas, incluindo a Rua Diogo Gouveia Osório. Informa ainda que fará uma vistoria na Avenida Fernando Pacheco Jordão para checar os problemas citados.

Já as ruas Inocêncio Preto Moreira e Estudantes da China receberão o caminhão do cata-bagulho também nesta semana. “Vale lembrar que as calçadas contempladas pela primeira etapa do programa ‘Calçada Nova’ são das ruas Inocêncio Preto Moreira, Rio Contagem, Timóteo Correia de Góes e Diogo de Gouveia Osório. O programa, no entanto, continua durante todo o mandato da nova gestão”.

O Departamento de Iluminação Pública (Ilume) disse que enviaria uma equipe para verificar a reclamação de uma moradora na Rua Diogo Gouveia Gonzaga.