Após homenagem no Dia dos Pais, homem mata a mulher e a filha

O Dia dos Pais foi marcado por uma tragédia na cidade de Guaraci (SP) neste domingo, 13. Segundo a polícia, o agente penitenciário Ronaldo da Silva Corrêa, de 49 anos, matou a tiros a mulher, a professora Rosicléa da Silva, de 46 anos, e a filha Anna Victória, de 18.

O crime aconteceu durante a tarde na casa da família, no bairro São Vicente. Após atirar na mulher e na filha, Corrêa disparou contra a própria a cabeça e morreu à noite no hospital.

Antes do crime, a filha havia postado uma foto ao lado do pai com uma homenagem pela data. “Feliz dia dos pais, meu negão!”, escreveu.