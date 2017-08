Após guitarrista ser acusado de agressão, banda interrompe atividades

A banda gaúcha Apanhador Só, umas das grandes apostas do rock nacional nos últimos anos, anunciou a suspensão de suas atividades por tempo indeterminado. Nesta quarta-feira, 16, eles fizeram o show de lançamento do álbum Meio Que tudo É Um na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, no Rio, no Festival Levada. Eles tocariam novamente no mesmo espaço nesta quinta, 17, mas a apresentação foi cancelada.

A atriz e escritora Clara Corleone acusou seu ex-marido, o guitarrista Felipe Zancanaro (integrante do Apanhador Só) de traições, violência psicológica e física. Felipe, inclusive, teria quebrado o dedo da namorada em uma das discussões

Em um texto publicado em sua conta pessoal no Facebook, Clara afirma que Felipe assumiu tê-la traído com mais de quarenta mulheres durante as viagens da banda. Clara admitiu que também traiu Felipe ao longo do período de cinco anos – eles estão separados há mais de três.