Após 51 dias de seca, chove em São Paulo na manhã desta quinta-feira

Após 51 dias de seca, os paulistanos tiraram o guarda-chuva do armário com a precipitação que caiu de forma leve e rápida na capital paulista na manhã desta quinta-feira, 3. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a manhã se encerrou com céu nublado e chuvas modestas em parte das zonas norte e leste de São Paulo. Não há previsão de mais precipitações ao longo do dia.

Segundo as estações do CGE, por volta do meio-dia, as temperaturas na cidade variavam em torno de 17ºC e as taxas de umidade superavam os 66%. A máxima prevista para esta quinta-feira é de 23ºC, com possibilidade de ocorrência de rajadas de vento, que podem atingir a velocidade de 60 km/h.

Seca recorde