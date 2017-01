Apenas 15% contratam arquitetos em obras, aponta pesquisa

Uma pesquisa do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do Brasil mostrou que apenas 15% das pessoas que fizeram reformas ou construções utilizaram o serviço de arquiteto ou urbanista na obra. No estudo, encomendado ao Datafolha e divulgado no ano passado, foram realizadas mais de 2.400 entrevistas em 177 municípios, nas cinco regiões do País.

No Brasil, a região Sul é a que mais utiliza serviços de especialistas nas obras de reforma ou construção. A pesquisa ainda identificou que os brasileiros se queixam das dificuldades encontradas durante o planejamento, a contratação de mão de obra e a

compra de materiais.

O principal motivo para não contratar o serviço do arquiteto ou urbanista é de natureza financeira. No entanto, segundo o CAU, o custo do trabalho do arquiteto custa algo em torno de 10% do valor total da obra. “Os preços são extremamente acessíveis. Com a economia que o cliente fará em ter uma solução técnica adequada e sem gastos desnecessários, ele poderá pagar o profissional”, diz a arquiteta Luciana Rando. Foto: Arquivo pessoal

Para a arquiteta, as classes C e D já têm mudado o perfil e muitos tem contratado profissionais de arquitetura para projetarem “seus sonhos e necessidades”. “As pessoas mais simples, por conviverem mais com a mão de obra da construção, sabem da grande diferença que se tem ao projetar uma casa e as necessidades que precisam ser atendidas”, diz ela.

Entre as razões para a contratação de um arquiteto, 46% apontaram o conhecimento profissional, 22% pelas exigências legais, 13% para projetar o imóvel e 10% pela segurança. “Infelizmente os profissionais da mão de obra na construção civil não se profissionalizam, e pela falta de conhecimento técnico muitas vezes colocam em risco a vida de pessoas, sem saber o quão arriscado é fazer qualquer reforma”, reforça a arquiteta Luciana Rando. “Quando um profissional é contratado, primeiramente conversará com o cliente sobre a real necessidade da reforma para apresentar a melhor solução, e não adequação”, diz a profissional de Americana.

Luciana ressalta que uma obra mal feita gera diversos riscos aos moradores. “Pode-se, por exemplo, matar alguém com um choque durante um simples banho”, alerta. Luciana acredita que o mais importante é procurar e contratar um bom profissional e que o proprietário tenha confiança, tanto na parte de construção, como na parte elétrica e hidráulica “A economia, a qualidade e a garantia serão os itens que, com certeza, se destacarão ao final da obra ou da reforma”, pondera.