Ao lado de Marcela, Temer lança Programa Nacional de Voluntariado

Foto: Marcos Corrêa / PR

O presidente Michel Temer fez um discurso, nesta segunda-feira, 28, durante lançamento do Programa Nacional de Voluntariado. Discursando no Salão Nobre do Planalto, Temer disse acreditar que a imprensa daria “muito relevo” ao evento. “Quem faz trabalho voluntário está devolvendo a comunidade um pouco do que recebeu ao longo do tempo”, afirmou.

O presidente chegou acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer que fez um rápido discurso na cerimônia. Em pouco mais de três minutos de fala, nitidamente nervosa, Marcela defendeu o lançamento do programa, disse que a iniciativa vai ajudar a disseminar o voluntariado no País e afirmou que “ser voluntário é um gesto de amor”. “Um mundo melhor só pode ser construído com todos”, completou.

