ANS suspende venda de 41 planos de saúde

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, nesta sexta-feira, 1º, uma lista de planos de saúde que terão a venda suspensa por causa de reclamações em relação à cobertura assistencial no segundo trimestre deste ano.

Entre as queixas, estão negativas e demora no atendimento. A medida, segundo a ANS, atinge 41 planos de 10 operadoras e a suspensão começa a valer a partir do dia 8 deste mês. O número de beneficiários dos planos suspensos é de 175.071.

Segundo a ANS, eles continuam a ter assistência regular. A comercialização só é suspensa para novos clientes. As operadoras que negaram indevidamente cobertura também podem ser multadas.