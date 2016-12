‘Anjos’ vão auxiliar tráfego na Marginal

No mesmo dia em que os limites de velocidade das Marginais do Tietê e do Pinheiros serão ampliados, o prefeito eleito João Doria (PSDB) promete colocar nas duas principais vias da capital uma frota especial de veículos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chamada de “Anjos da Marginal” para ajudar na orientação e no resgate de motoristas.

Segundo Doria, dez picapes serão doadas pela montadora japonesa Mitsubishi para prestar o serviço de “manutenção do trânsito” 24 horas por dia nos dois sentidos das Marginais. O atendimento, afirma, começa em 25 de janeiro, dia em que serão aumentados os limites de velocidade das marginais de 50 km/h para 60 km/h nas pistas locais, de 60 km/h para 70 km/h nas centrais e de 70 km/ para 90 km/h nas expressas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.