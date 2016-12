A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) resolveu aprovar a primeira revisão extraordinária dos contratos de concessão dos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, ambos localizados no Estado de São Paulo. O valor da revisão de Viracopos ficou em R$ 209,9 milhões e o de Guarulhos (Cumbica), em R$ 113,8 milhões. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira, 23, e tem como objetivo “recompor o equilíbrio econômico-financeiro” dos contratos.

LEIA TAMBÉM: Delegado da PF bate em moto e mata vigilante

O documento avisa, no entanto, que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato será realizada por meio da revisão da contribuição fixa devida pela concessionária, depois da anuência do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.