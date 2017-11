Ana Maria Braga aparece de olho roxo em campanha sobre violência contra a mulher

Começaram a circular na internet nesta quinta-feira, 23, algumas fotos de Ana Maria Braga de olho roxo, o que levou muitos internautas a especular que a apresentadora havia sido agredida. À noite, porém, a história foi explicada: a caracterização fazia parte da campanha “Bem Querer Mulher”, que luta pelo fim da violência contra as mulheres.

“Você pensa que é meu rosto que está machucado. Não, é o meu coração. Meu coração não aceita tanta violência contra a mulher no Brasil. Eu abracei o programa Bem Querer Mulher e conto com você. Você e eu unidas mudamos a história da mulher brasileira”, diz Ana Maria em vídeo publicado no Instagram da campanha.