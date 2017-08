Amazônia tem uma espécie nova descoberta a cada dois dias

Mais de 380 novas espécies de plantas e animais foram descobertas na Amazônia apenas entre 2014 e 2015, de acordo com um relatório publicado nesta quarta-feira, 30, pela organização não governamental WWF-Brasil, em parceria com o Instituto Mamirauá, uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

De acordo com o relatório, naquele biênio, uma nova espécie foi registrada a cada dois dias – e a maior parte delas foi descoberta no interior ou no entorno de áreas protegidas. Duas das novas espécies de peixes foram localizadas em unidades de conservação na área da Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), que foi extinta pelo governo na semana passada.

LEIA TAMBÉM: Inspeção avalia 103 veículos em Americana

Foto: Divulgação

Produzido por um grupo de especialistas a partir de revisões da literatura científica, o relatório está em sua terceira edição. A primeira apresentou 1,2 mil novas espécies descobertas entre 1999 e 2009 e a segunda revelou 602 novas espécies descobertas entre 2010 e 2013. Foram mais de 2,1 mil espécies descobertas em 17 anos.