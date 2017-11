Alunos de Medicina da USP iniciam greve por Hospital Universitário

Mais de 1 mil alunos do curso de medicina da Universidade de São Paulo (USP), segundo o centro acadêmico dos estudantes, iniciaram uma greve nesta segunda-feira, 13, em protesto à redução do quadro de médicos e do número de atendimento de pacientes do Hospital Universitário (HU). Os estudantes afirmam que o ato não prejudicará a população, pois o atendimento realizado por eles na unidade não será interrompido. Eles vão realizar uma manifestação no Masp nesta terça-feira, às 17h. A Faculdade de Medicina da USP informou que um convênio com a Secretaria Municipal da Saúde para o funcionamento do pronto-socorro do HU está em fase de finalização.

No ano passado, a direção do HU começou a reduzir os atendimentos. Foram suspensos os serviços oftalmológicos e os prontos-socorros adulto e pediátrico, limitados durante a noite apenas para casos de emergência.

As restrições foram decorrentes do déficit de especialistas provocado pelo Programa de Demissão Voluntária (PDV) e a suspensão de novas contratações. Segundo os estudantes, como novos médicos pediram demissão nos últimos meses, há o risco de o pronto-socorro deixar de funcionar completamente até o final do mês.