Aliado de Doria protocola pedido de CPI da Máfia da Cidade Limpa

O vereador paulistano Eduardo Tuma (PSDB), vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, protocolou na segunda-feira, 31, pedido de abertura de uma CPI para investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo funcionários das prefeituras regionais da capital acusados de cobrar propina para liberar propaganda ilegal na cidade. O caso foi revelado nesta semana pela rádio CBN.

Aliado do prefeito João Doria (PSDB), Tuma se antecipou à oposição no Legislativo e colheu as 19 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de CPI. Desta forma, caso a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito seja aprovada pelo plenário da Câmara, o tucano terá a prerrogativa de presidir a CPI da Máfia da Cidade Limpa, que envolve ao menos 14 funcionários públicos de várias prefeituras regionais, segundo a reportagem da CBN.

LEIA TAMBÉM: Anistia protesta em frente ao Congresso contra 'liquidação' de direitos humanos

Nesta terça-feira, 1º, Doria publicou no Diário Oficial da Cidade a exoneração do chefe de gabinete da Prefeitura Regional da Lapa, Leandro Benko, gravado negociando pagamento de até R$ 7 mil para liberar panfletagem, cavaletes e faixas de propaganda, que foram proibidos há dez anos pela Lei Cidade Limpa.