Alemão foge de blitz, invade ponto de ônibus e mata um no Rio

Um alemão de 29 anos com sinais de embriaguez dirigia um veículo pelo Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, quando se deparou com uma blitz da Polícia Militar. Orientado a parar, ele tentou fugir, foi perseguido, perdeu a direção de seu carro e atropelou seis pessoas – um homem morreu e duas mulheres estão em estado grave.

O caso ocorreu por volta das 23h30 de terça-feira (17). O alemão foi preso e vai responder por homicídio culposo (não intencional), por lesões corporais e por dirigir embriagado.

Carl Philippe Werner, que tem Registro Nacional de Estrangeiro, o que indica que mora ao menos temporariamente no Brasil, dirigia um Fox branco pela Avenida das Américas quando se deparou com uma blitz da PM.

Possivelmente por conta de seu suposto estado de embriaguez, Werner decidiu fugir. PMs iniciaram uma perseguição, que durou alguns quarteirões da Avenida das Américas.

Na altura do número 13.700, em frente a uma loja do Supermercado Mundial, Werner perdeu o controle do Fox, que capotou várias vezes e se lançou desgovernado na direção de um ponto de ônibus. Havia cerca de dez pessoas no local, dizem testemunhas. A maioria tentou fugir correndo, mas não houve tempo. O carro derrubou o ponto de ônibus e atingiu seis pessoas.

Marcos Antônio Ferreira Barros, de 35 anos, que trabalhava na padaria de um mercado vizinho ao local do acidente, morreu no local do acidente. Outras cinco vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, bairro vizinho.

Mara Moreira de Oliveira Brito, de 25 anos, e Samuel Santos Bonfim, que faz 24 anos nesta quarta-feira, estão em estado grave, segundo a Polícia Militar. Renan Lopes Ramos, de 22 anos, está internado em recuperação, e Karoline Alves Brito Morais, de 24 anos, e Rene Couto dos Passos, de 44, tiveram alta horas após o acidente.

Conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), o alemão não conseguiu prestar depoimento na madrugada desta quarta. Segundo policiais, ele aparentava estar muito embriagado e por isso o interrogatório foi adiado. A reportagem não conseguiu localizar nenhum representante do alemão nesta quarta-feira.