Além de Anitta, aniversário de SP terá homenagens a David Bowie e Rita Lee

As cantoras Anitta e Paula Fernandes serão as principais atrações do aniversário de São Paulo, no dia 25. As cantoras se apresentarão no palco do Vale do Anhangabaú, o principal do evento. Paula abre os festejos ao meio-dia, e Anitta entra às 23h30. O local também vai contar com tributos para Rita Lee e para David Bowie.

Já o palco da Praça da República terá apresentações de hip hop, enquanto o Theatro Municipal, música clássica.

LEIA TAMBÉM: Família contesta versão da PM sobre morte de jovem

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o público esperado para o evento é de 2 milhões de pessoas.