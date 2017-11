Alckmin escolhe novo reitor da USP, que propõe diversificar fontes de receita

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) escolheu nesta segunda-feira, 13, o professor da Escola Politécnica Vahan Agopyan como o novo reitor da Universidade de São Paulo (USP) entre o ano que vem e 2022. Atual vice-reitor, ele havia sido o mais votado em eleição interna na instituição feita em outubro. Entre as principais propostas de Agopyan, estão aproximar a USP, a mais importante instituição de ensino superior do País, da sociedade e diversificar as fontes de receita da instituição, destaca o jornal O Estado de S. Paulo.

Agopyan assume a universidade, com orçamento de cerca de R$ 5 bilhões, ainda em recuperação de da sua pior crise financeira dos últimos 30 anos. “Temos certeza de que o risco maior já passou, mesmo com dificuldades financeiras que vão persistir. Vamos continuar lutando para manter a universidade como pública, gratuita e de qualidade, cada vez mais inserida na sociedade”, afirmou o futuro reitor ao Estado.

Candidato da situação, Agopyan sucede o médico Marco Antonio Zago à frente da USP, após um mandato de medidas de austeridade, com planos de demissão voluntária de servidores e congelamento de obras, o que motivou críticas internas. A instituição ainda luta para equilibrar as finanças: gasta 98% do que recebe do Estado com a folha de pagamento de professores e funcionários.