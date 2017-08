Alckmin diz que poderá abrir nova licitação para fornecer tornozeleiras a presos

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira 9, que o governo convocará a segunda colocada na licitação para fornecer tornozeleiras eletrônicas a presos em regime semiaberto. Ele não descartou, porém, abrir uma nova licitação para contratar o serviço.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, o governo rescindiu o contrato com a empresa responsável pelo monitoramento de até 7 mil presos que usam tornozeleira eletrônica em todo o Estado. A informação foi antecipada pelo jornal Folha de S.Paulo.

“O serviço não estava sendo prestado adequadamente. Você tinha tornozeleira dando defeito, então tinha presos que não estavam sendo monitorados, tinha muita falha”, disse Alckmin, que cumpre agenda em Brasília na tarde desta quarta.