Alckmin condena greve dos metroviários e reforça convicção por concessões

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), publicou vídeo nas redes sociais no qual condena a greve dos metroviários iniciada na manhã desta quinta-feira, 18. “Essa absurda greve de parte dos metroviários, contrariando decisão judicial de ter 80% dos trens em horário de pico, reforça nossa convicção com relação à concessão das Linhas 5 e 17. A Linha 4, operada pela iniciativa privada, é a única operando normalmente. Queremos ampliar os serviços de trens e metrô, e com melhor qualidade”, destacou Alckmin.

O metrô opera parcialmente nesta manhã, apenas em trechos de linhas e com maior intervalo entre os trens.

O protesto, segundo os sindicalistas, é contra a privatização das linhas 5-Lilás e 17-Ouro, marcada para ocorrer na sexta-feira, 19. A greve deve durar 24 horas, de acordo com o anúncio feito pelos metroviários.