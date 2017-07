Albert Einstein testa técnica inovadora para câncer

O Albert Einstein, em São Paulo, é o primeiro hospital brasileiro a usar uma técnica inovadora em radioterapia para preparar pacientes para o transplante de medula óssea com menos efeitos colaterais: trata-se do Targeted Marrow Irradiation (TMI), procedimento desenvolvido pela equipe da University Hospitals of Cleveland, nos Estados Unidos, para “destruir” a medula óssea do paciente com uma irradiação mais focal, localizada, diminuindo o acesso da radiação a outros órgãos e tecidos sadios e, consequentemente, trazendo menos efeitos colaterais.

Segundo Ana Carolina Pires de Rezende, médica radio-oncologista do hospital, todo paciente que faz transplante de medula óssea passa por uma etapa de condicionamento, que é a preparação do organismo para o transplante. Na maioria das vezes, isso envolve realizar sessões de quimioterapia e de radioterapia, com a irradiação do corpo inteiro, sem preservar órgãos vitais que estão saudáveis, como coração, pulmões, intestino e fígado. O problema disso, explica Nelson Hamerschlak, coordenador do Centro de Oncologia e Hematologia do hospital, é que a radiação do corpo todo provoca mais efeitos adversos, como por exemplo uma inflamação do intestino, uma pneumonia, mais indisposição e cansaço, que poderão refletir na qualidade do transplante.

Com o objetivo de reduzir a toxicidade da radioterapia, profissionais de Cleveland desenvolveram uma forma de programar o equipamento de forma que ele atinja efetivamente mais os ossos e o baço – que precisam ser irradiados – e preserve os outros órgãos vitais. Segundo Ana Carolina, essa programação exige um planejamento específico e individualizado de cada paciente, em que o médico indica para o aparelho quais regiões precisam receber a radiação e em qual dose.