O movimento nos aeroportos do País é tranquilo neste domingo de Natal. Na última hora, apenas dois voos estavam atrasados, correspondendo a 0,27% do total de operações. Desde o início do dia até as 16 horas, a quantidade de pousos e decolagens fora do horário programado atingia 17 (2,28%). Voos cancelados somavam 51, ou 6,84% do total. As informações são da Infraero.

Conforme a autarquia, os terminais de Santos Dumont, no Rio, e o de Recife (PE) figuram entre os com maior número de cancelamentos: seis em cada. O Afonso Penna, em Curitiba (PR), apresenta cinco cancelamentos, enquanto o Pinto Martins, em Fortaleza (CE), quatro. Em Salvador (BA), o Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães contava três cancelamentos, mesma quantidade reportada no Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF).

Já Congonhas, em São Paulo, e o Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), não registram nem atrasos nem cancelamentos.