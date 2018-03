Aeronave cai na Rodovia Dutra

Um avião monomotor caiu na Rodovia Dutra, na altura do quilômetro 180, nas proximidades de Nova Iguaçu (RJ), na tarde desta sexta-feira. A aeronave caiu no canteiro lateral da rodovia e não há vítimas, segundo informou a concessionária CCR Nova Dutra, que administra a via.

O acidente aconteceu por volta das 15h20 e há dois quilômetros de lentidão no local. Equipes da concessionária estão no local para oferecer os auxílios necessários.

A rodovia liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com 402 quilômetros, e é uma das mais movimentadas do País.