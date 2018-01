Acidente na Imigrantes deixa dois mortos e seis feridos

Segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, oito pessoas foram vítimas do acidente. Duas mulheres morreram. Quatro crianças e dois homens foram socorridos ao pronto-socorro central de São Bernardo do Campo pelos bombeiros.

Um acidente envolvendo dois carros provocou, ao menos, duas mortes e deixou seis feridos na Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, na noite desta terça-feira, 9. Os veículos colidiram por volta das 22h na altura do quilômetro 30, sentido São Paulo, na região de São Bernardo do Campo.

Dois bebês com idade de um e dois anos tiveram ferimentos graves, um no fígado e outro no pulmão. Ambos foram encaminhados para hospitais da região. Outra criança de três anos teve fratura no fêmur e foi encaminhada para um hospital em Diadema. A mais velha, de cinco anos, teve fraturas leves e está em estado de observação.

Um dos adultos também está em estado de observação e o outro teve traumatismo craniano.

LEIA TAMBÉM: Rio começa 2018 com violência nas favelas

O Corpo de Bombeiros enviou seis viaturas para atendimento. Uma faixa da direita ficou bloqueada, mas, segundo a concessionária, não houve interferência no tráfego.