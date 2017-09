Acidente com ônibus deixa mortos e feridos em Minas Gerais

Pelo menos onze pessoas morreram na madrugada de sábado, 2, em acidente ocorrido em Minas Gerais com um ônibus que saiu de Alagoas em direção ao interior de São Paulo. O desastre aconteceu no município de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. Cerca de 40 ocupantes ficaram feridos. Os números são da Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em Patos de Minas disse que os mortos eram seis, mas que o número não era oficial, já que a ocorrência estava em andamento.

O acidente aconteceu na BR-146, estrada sob responsabilidade do Estado. Havia cerca de 60 pessoas no ônibus, que saiu da pista e caiu numa vala. Uma mulher, que está em estado grave, teve os dois braços amputados. Todos os feridos foram enviados para hospitais da região em Patrocínio e Patos de Minas.