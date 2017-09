Acidente com micro-ônibus mata 11 dançarinos no interior do ES

Foto: Reprodução - Facebook.JPG

A viagem de volta para casa terminou de forma trágica para 11 integrantes de um grupo de dança alemã do Espírito Santo. Uma carreta que transportava placas de granito se chocou com um micro-ônibus onde eles estavam, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 10, na BR-101, em Mimoso do Sul.

De acordo com a PRF, no local da batida existem duas faixas sentido Rio de Janeiro e uma no sentido Vitória. A carreta estava passando outro veículo, um Ford Ka, em direção ao Rio, quando perdeu o controle, invadiu a contra mão e colidiu com o micro-ônibus que vinha em sentido contrário.

O micro-ônibus, após ser atingido, também invadiu a contra-mão e bateu em uma carreta abastecida de cerveja. Os dois veículos se incendiaram e o automóvel, em seguida, bateu nos pedaços de granito espalhados na via.