Acidente com ambulância mata médica e deixa quatro feridos no Rio

Uma médica morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após uma ambulância capotar na avenida Brasil, no sentido centro, próximo a Estrada do Mendanha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, por volta das 4h40 desta sexta-feira, 24.

A médica Larissa Moura, de 31 anos, que ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Rocha Faria, na mesma região. São elas Camila da Silva, de 30 anos, Tamiris Costa Leite, de 30 anos, Francisco da Silva, 44 anos, e um bebê de apenas um mês.

LEIA TAMBÉM: Ônibus é incendiado e base de UPP atacada após morte de suposto traficante no Rio

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as quatro vítimas foram atendidas e liberadas ainda pela manhã. Não há ainda informações sobre as causas do acidente.