Abandono e capacidade de reprodução explicam aumento de gatos no Zoológico

O Zoológico de São Paulo acredita que a quantidade de gatos no local vem crescendo desde 2009 por causa dos sucessivos abandonos de animais e em decorrência da grande capacidade reprodutiva da espécie. O cio ocorre entre 15 e 90 dias.

A Fundação tentou várias estratégias sem sucesso, entre elas fornecer comida e fazer castrações. Para a chefe da Divisão de Educação e Difusão Kátia Rancura, a solução é manter campanhas de conscientização no bairro e buscar parcerias para destinar os felinos para adoção. “Não existe protocolo de como agir em uma situação dessas.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

