No Estado de São Paulo, 94% das mortes ocorridas no trânsito são por falha humana. É o que revela o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito por meio do Infosiga SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), iniciativa lançada em 2016 pelo Governo do Estado para contabilizar os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios paulistas.

Para prevenir a população e educar os condutores, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) alerta para uma série de infrações que estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro, mas que muitos motoristas não conhecem e não sabem que geram multas.

Entre as atitudes que podem punir o condutor com multa e pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) estão: maquiar-se ao volante; afastar o olhar da via e virar-se para trás; comer; ler; fumar ou namorar enquanto dirige; pilotar motocicleta com a viseira levantada; dirigir em ziguezague ou tentar alcançar algum objeto no chão.

Ao cometer algumas dessas infrações, além de arriscar a vida, pode custar caro ao condutor do veículo. Confira algumas infrações, o valor da multa e as penalidades previstas:

– Arremessar água ou detritos sobre pedestres: infração média, 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16.

– Dirigir com apenas um mão, exceto quando for mudar a marcha do veículo, acionar equipamentos e acessórios do veículo ou sinalizar manobra com o braço (fumar pode ser enquadrado nessa infração): infração média, 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16.

– Não acionar o limpador de para-brisa durante a chuva ou conduzir com o para-brisa em más condições (ressecado, por exemplo). Ou seja, com o equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante: infração grave, 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23.

– Conduzir o veículo com calçados que não se firmem nos pés (como chinelos e sandálias soltas, sem presilhas) ou que comprometam a utilização dos pedais (sapatos com saltos altos e tamancos): infração média, 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16.

– Transportar animais à esquerda do motorista ou acomodados entre os seus braços ou pernas: infração média, 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16.

– Dirigir utilizando o celular, antes considerada infração média, passou a ser gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.