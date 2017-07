60 ônibus elétricos devem começar a operar neste ano

A capital paulista deve começar a operar neste ano 60 ônibus elétricos, abastecidos com energia solar. Eles vão circular por linhas que fazem percursos no centro e na zona leste da cidade.

Os veículos rodam 300 quilômetros com uma carga de duas horas. Fazem mais de 60 km com um litro de combustível. Uma das ideias é que os ônibus se tornem um laboratório de veículos não poluentes, que serão exigidos pela Prefeitura de forma gradual na próxima licitação do sistema de transportes, cujo edital deve ser lançado em agosto.

Ontem, em Shenzhen, na China, o prefeito João Doria (PSDB), conheceu ônibus, carros e até um monotrilho elétricos. Um ônibus elétrico custa R$ 1,2 milhão, o dobro de um veículo comum – mais da metade do valor é da bateria, que dura 30 anos.