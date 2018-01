2ª fase da Fuvest tem dificuldade aumentada

Entre as provas de vestibular mais temidas do País, a segunda fase da Fuvest começa neste domingo, 7. São três dias de exame, com 38 questões e redação. Neste ano, garantir uma vaga na Universidade de São Paulo é um desafio ainda maior para os candidatos, especialmente para quem tenta o curso de Medicina, já que houve redução nas vagas ofertadas e a nota de corte subiu.

Com uma concorrência duas vezes maior do que no ano anterior, a nota de corte em Medicina passou de 69 para 76 pontos (de um total de 90 questões). A disputa mais acirrada no curso resulta da redução do número de vagas em disputa no vestibular, passando de 295 para 125. É a primeira vez que a faculdade vai usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar alunos para 50 vagas. Além disso, a Fuvest não é mais utilizada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, que oferecia 120 lugares.

“Um salto tão grande na nota de corte traz incertezas para os alunos. Antes, um candidato que fazia 76 pontos estava em uma situação mais confortável e de vantagem em relação aos concorrentes. Agora, esse é um desempenho mínimo”, diz Edmilson Motta, coordenador do curso Etapa. A nota da primeira fase é considerada para compor a nota final de cada estudante.