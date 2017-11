213 são denunciados por massacre em presídio; acusação pede 2 mil anos de prisão

O Ministério Público Estadual do Amazonas denunciou nesta sexta-feira, 24, 213 pessoas à Justiça pelo assassinato, tortura e vilipêndio de 56 presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, cometido no dia 1º de janeiro deste ano. A investigação confirmou que as mortes aconteceram a partir da ordem de líderes da Família do Norte (FDN) detidos em penitenciárias federais e mirava integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). O MP pede que cada um dos acusados seja condenado a penas máximas que ultrapassam os 2,2 mil anos.

A denúncia de 116 páginas narra como os crimes se desenvolveram a partir das 16h08 do dia 1º de janeiro e usa depoimentos de sobreviventes, imagens de câmeras de segurança e vídeos do WhatsApp para incriminar os participantes. Os denunciados responderão por homicídio qualificado, por motivo torpe decorrente de rixa, emprego de meio cruel, como fogo e asfixia, e impossibilidade defesa das vítimas, já que elas estavam desarmadas e confinadas em celas. Todos também responderão por integrar organização criminosa. A legislação brasileira prevê que detentos podem cumprir o máximo de 30 anos de reclusão, mas uma condenação a penas maiores poderá dificultar a progressão de regime, por exemplo, explica a promotoria.

LEIA TAMBÉM: Governo de SP esclarece edital da concessão do bilhete único

O mentor do ataque, diz o Ministério Público, foi José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, atualmente preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele é chamado de “capo de tutti capi”, o chefe de todos chefes, e teria emanado a ordem com a aquiescência de Gelson Lima Carnaíba e João Pinto Carioca, detidos no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, que compõem a “trinca de comando da FDN”. Eles teriam usado emissários, como a mulher de Zé Roberto, Luciane Albuquerque de Lima, também denunciada pelo MP, para fazer chegar a carta com ordem do massacre.