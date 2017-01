20 mil estudantes ainda não conseguiram acessar resultado do Enem

Cerca de 20 mil candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda não conseguiram acessar os resultados do exame no site na manhã desta quinta-feira, 19. A maioria dos alunos são do grupo que fez a aplicação da prova nos dias 3 e 4 de dezembro, por causa das ocupações estudantis.

As informações foram divulgadas pelo próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que ressalta, no entanto, que o número já diminuiu ao longo da manhã desta quinta, embora não tenha divulgado quantos ainda estão sem saber o resultado.

O estudante goiano Alan Pierson, de 17 anos, está tentando acessar o resultado da prova desde às 11h30 de quarta-feira, 18. “Estou tentando ligar (para o Inep) desde às 9h de hoje, porém está sempre ocupado”. Ele disse que outros três amigos que fizeram a prova na segunda aplicação também não conseguiram acessar o resultado. O aluno quer fazer Educação Física na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Em nota, o órgão afirmou que “mais de 3,3 milhões de participantes” já acessaram as notas do exame em balanço feito às 9h30. Já a consulta pública para mudança do exame nos próximos anos, que prevê que o Enem seja feito pela internet e em um só dia, já teve 80 mil respostas. Os 1,3 milhões de treineiros que fizeram a prova só terão acesso ao resultado no dia 19 de março, conforme previsto no edital.

“Apesar de o portal do Inep na internet estar em manutenção, o acesso à Consulta Pública e aos resultados do Enem não foram afetados por estarem hospedados em outro endereço eletrônico. O volume de acessos e problemas técnicos, contudo, causaram dificuldades para alguns participantes acessarem as notas. Essas situações estão sendo solucionadas e até o final desta quinta feira todos os resultados estarão disponíveis”, diz o Inep.

