Willian, 14º capitão de Tite na seleção, quer time de líderes em campo

Willian é conhecido por ser um dos mais tímidos jogadores do atual elenco da seleção brasileira, mas caberá a ele a tarefa de comandar o time que enfrentará o Japão nesta sexta-feira, às 10 horas (de Brasília), em Lille, na França. O meia do Chelsea será o 14º capitão em 16 jogos sob o comando de Tite. Sem se abalar com a responsabilidade, quer ver o Brasil enfrentar um concorrente da Copa do Mundo de 2018 com um time de líderes.

Escalado para formar o meio campo do time com Fernandinho, Casemiro e Giuliano, o dono da braçadeira da seleção no amistoso sabe que sua missão é temporária. “Dentro da seleção nós estamos construindo vários líderes. Eu sou o 14º nesse jogo”, lembra. “Me sinto honrado pela oportunidade e pela confiança de sair jogando como titular e com a braçadeira de capitão.”

Desde que chegou ao comando da seleção, em junho de 2016, Tite pratica um rodízio de capitães, uma forma de estimular o espírito de liderança de todos que entrarem em campo. “Líder não é só aquele que tem a faixa de capitão, mas sim todo o elenco. Todos os jogadores devem dar sua contribuição”, diz Willian.