Temer: damos salto qualitativo na forma como opera o FIES

Ao anunciar as novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o presidente da República, Michel Temer, avaliou que o programa terá uma administração compatível com gestão mais regrada das contas públicas, seguindo as orientações do próprio Tribunal de Contas da União (TCU).

“Estamos dando um salto qualitativo na forma como se opera o Fies”, afirmou. “A seriedade governativa exige que, se um programa deu certo, você pode segui-lo e aperfeiçoá-lo. O Fies tem ajudado a democratizar o acesso ao ensino superior e o que fazemos é criar um programa mais sustentável e eficiente e voltado para quem mais precisa, que são os estudantes de baixa renda”, completou.

Temer avaliou que o Novo Fies é consistente para a obtenção de crédito de várias fontes, como os fundos constitucionais, e que alunos saberão desde o início o que irão pagar. “Termos juros (reais) zero para uma modalidade é uma inovação voltada para questões de natureza social. Ao lançar 300 mil vaga para o Fies em 2018 estamos agindo compativelmente com necessidades sociais do País”, acrescentou.