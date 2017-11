PSG aproveita falhas defensivas e goleia o Nantes

Com Neymar e Cavani em campo e Mbappé no banco de reservas, o Paris Saint-Germain aproveitou as falhas defensivas do Nantes para golear o adversário por 4 a 1 neste sábado, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela 13.ª rodada do Campeonato Francês. A vitória aumentou a vantagem para o vice-líder Monaco, que só empatou com o Amiens na última sexta-feira.

Com a goleada, o Paris Saint-Germain foi aos 35 pontos e abriu seis de vantagem para o Monaco. Apesar da derrota, o Nantes faz boa campanha e é o quinto colocado com 23 pontos, um a menos que o Olympique de Marselha, que ainda joga na rodada, e a dois do Lyon, terceiro colocado e último time na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa.

O triunfo foi construído com dois gols de Cavani, o primeiro e o último, um de Di María e outro de Pastore. Com os quatro gols marcados, dois no primeiro tempo e dois na etapa final, o time francês se consolida como o melhor ataque da França, com 43 gols, e o melhor da Europa, com 60.