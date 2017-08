MotoGP fecha acordo para Finlândia receber prova a partir de 2019

A Finlândia vai entrar no calendário da MotoGP em 2019. Nesta quarta-feira, em evento realizado no Helsinki Music House, a Dorna Sports, organizadora da principal categoria de motovelocidade do mundo, anunciou que o país escandinavo passará a fazer parte do calendário daqui a dois anos.

A Dorna Sports explicou que assinou um contrato válido por cinco anos, válido de 2019 a 2023. E a prova será realizada em Iitti, cidade localizada no Sul da Finlândia, onde um complexo automobilístico ainda está em construção, com a expectativa de receber 100 mil espectadores no fim de semana do evento.

A assinatura do contrato vai encerrar um longo período de ausência da MotoGP na Finlândia. Afinal, a última vez em que o país recebeu uma prova da categoria foi em 1982, quando a categoria era conhecida como Mundial de 500 Cilindradas, sendo realizada em um circuito localizado na cidade de Imatra.