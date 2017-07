Milton Mendes elogia trabalho de base do Vasco após vitória com gols de Paulinho

O técnico do Vasco, Milton Mendes, não poupou elogios ao trabalho do clube nas suas categorias de base, em entrevista coletiva depois da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor dos dois gols da vitória, o jovem Paulinho, de apenas 17 anos, revelado pelo clube, se tornou o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a marcar em uma partida do Brasileirão. Além dele, também tiveram oportunidade no jogo Paulo Vitor e Mateus Vital, que começaram jogando, e Guilherme Costa, que substituiu Escudero.

“O Paulinho foi finalizador das jogadas que foram construídas. É um menino. Temos que tomar cuidado com os meninos, pois precisam de estabilidade. Não podemos jogar muito protagonismo para eles porque podemos perder”, avaliou Milton Mendes. “Os meninos têm uma raiz muito grande com o clube. Eles sentem realmente. Estavam felizes, emocionados porque é o sonho de todo atleta que trabalha nas categorias de base do futebol. Esse vínculo com o clube tem feito a diferença”.