Justiça rejeita dois pedidos para barrar posse de nova ministra do Trabalho

A Justiça Federal no Rio de Janeiro indeferiu nesta segunda-feira, 8, duas das seis liminares que pediam suspensão da posse da nova ministra do Trabalho, a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), marcada para as 15h desta terça-feira, 9, no Palácio do Planalto, em Brasília. Duas juízas decidiram que não era o caso de barrar a posse da ministra e suspender sua nomeação como forma de evitar uma “ingerência” do Judiciário no Executivo e preservar a separação entre os poderes. Elas entenderam que não há ilegalidade na escolha da deputada pelo presidente Michel Temer.

As liminares foram pedidas em seis ações populares protocoladas em varas federais do Estado do Rio por integrantes do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes (MATI), que reúne cerca de 400 advogados. O grupo considerou a escolha de Cristiane Brasil “absurda”, segundo o advogado Marcos Chehab Maleson, um dos organizadores. O MATI também argumentou que a nomeação da deputada objetivava ao governo Temer garantir os votos do PTB na aprovação da reforma da Previdência.

Nas peças, os advogados argumentaram que Temer, ao dar cargo a Cristiane Brasil como ministra, nomeou alguém “que, além de não reunir em seu currículo as características apropriadas à função, possui fatos desabonadores pesando contra sua imagem, os quais seriam capazes de ofender a moralidade administrativa”. “Parece ofender o juízo médio de razoabilidade dar-lhe atribuições próprias de autoridade cuja incumbência será fiscalizar o cumprimento de normas que ela própria demonstrou não respeitar”, escreveram os advogados na petição.