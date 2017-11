Irritado, Corinthians ‘dá um tempo’ em renovação com o zagueiro Pablo

O Corinthians se irritou com a postura do empresário de Pablo e a renovação de contrato do zagueiro com o clube parece mais distante. Existe até a possibilidade de o defensor não enfrentar o Atlético-MG neste domingo, na Arena Corinthians. Isso, se o agente Fernando César não mudar de postura, segundo a diretoria alvinegra.

O clube disse ter chegado ao limite da negociação para comprar o zagueiro. Agora, ou Fernando aceita as condições impostas, ou Pablo vai embora. “Não digo que desistimos (do jogador). Apenas que, diante do impasse, estamos dispostos a dar um tempo e deixar esse assunto de lado”, disse o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, em entrevista ao Estado. “O jogador e o empresário devem saber o que pretendem”, completou.

A reportagem entrou em contato com Fernando César e o agente, pela primeira vez, admitiu que o negócio pode não ocorrer. “Não digo que não possa acontecer (fim das negociações), mas ainda não aconteceu”, disse o empresário.