Incêndio atinge galpão de apoio da nova novela das sete da Globo

Um incêndio atingiu nesta quinta-feira, 9, um galpão nos Estúdios Globo, em Curicica, na zona oeste do Rio. O espaço que pegou fogo serviria de apoio às gravações da nova novela das sete, “Deus Salve o Rei”.

Em nota, a TV Globo informa que o local foi evacuado e não há feridos. Ainda segundo a emissora, oficiais do 12º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), de Jacarepaguá, foram chamados ao local. Às 20h30, as chamas já haviam sido controladas.

Até as 21h, não havia informações sobre as causas do fogo.