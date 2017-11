Geddel ‘colocou dinheiro’ em empreendimentos imobiliários

O ex-assessor parlamentar do deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), Job Ribeiro Brandão, afirmou em depoimento à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR) que o parlamentar e o seu irmão, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, “colocavam dinheiro” para empreendimentos imobiliários por meio da empresa Cosbat. Ele cita, entre outros empreendimentos, o edifício La Vue, em Salvador.

O La Vue e a Cosbat estiveram no centro da polêmica que gerou a saída do ex-ministro da Secretaria de Governo em 2016. Na época, o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, pediu demissão e afirmou que saía do governo após pressão de Geddel para liberar a construção do empreendimento. Geddel comprou um imóvel no La Vue, mas negou o tráfico de influência.

LEIA TAMBÉM: Ex-assessor de Palocci diz que 'não teve contato' com negociação de terreno

Segundo Brandão, Geddel e Lúcio “tinham uma participação” na Cosbat – empresa responsável pelos empreendimentos. “Geddel e Lúcio Vieira Lima tinham uma participação na empresa na qual os irmãos colocavam dinheiro para empreendimentos”, consta no termo de depoimento prestado na última terça-feira, 14, ao qual a Agência Estado teve acesso.