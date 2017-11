Evasão no 1º dia do vestibular da Unesp é de 6,4%

A taxa de ausentes na primeira fase do vestibular para ingresso na Universidade Estadual Paulista (Unesp) foi de 6,4% no exame feito nesta quarta-feira, 15. O valor é inferior ao do ano passado, quando 7,7% dos candidatos faltaram. Ao todo, 100,8 mil dos 107,7 mil inscritos fizeram a prova.

O município que teve mais ausências foi Registro, com 14% dos 516 inscritos ausentes. A prova foi aplicada em 31 cidades paulistas. A segunda fase do exame será aplicada nas mesmas cidades, nos dias 17 e 18 de dezembro, domingo e segunda-feira.

A prova da primeira fase contém 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de linguagens e códigos (língua portuguesa, literatura, língua inglesa, educação física e artes), 30 de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e outras 30 de ciências da natureza e matemática (biologia, física, matemática e química).