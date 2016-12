Com um pedaço de madeira em mãos, um assaltante entrou pela sacada de uma casa e anunciou o assalto na noite desta terça-feira (20), em Americana. O morador da casa, o vigilante M.C.C., de 44 anos, estava assistindo televisão quando foi surpreendido pelo criminoso.

O caso aconteceu às 23h50, quando o suspeito entrou na residência localizada na Rua Benedito Chagas, no bairro Parque Gramado. Ao perceber que o assaltante não estava armado, o vigilante tentou conversar, mas acabou sendo agredido pelo suspeito. Na sequência, os dois entraram em luta corporal, mas o ladrão conseguiu pegar o celular e a carteira que estavam em cima da mesa e saiu pela sacada.

A vítima foi atrás do assaltante e tentou segurar o homem, que estava no telhado. O vigilante conseguiu tirar o celular das mãos do suspeito, que acabou fugindo levando apenas a carteira com cartões bancários e documentos pessoais. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.