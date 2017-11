Conselho Federal de Medicina amplia legislação sobre ‘barriga de aluguel’

O Conselho Federal de Medicina (CFM) ampliou a possibilidade de cessão temporária de útero, conhecida como “barriga de aluguel”. A partir de agora, mulheres que não puderem levar a gravidez adiante poderão recorrer a sobrinhas ou a filhas para a gestação por substituição. A regra atual permitia a cessão temporária de útero apenas de mãe, avó, irmã, tia e prima da paciente.

A mudança faz parte da resolução atualizada da Reprodução Assistida, que deverá ser publicada na sexta-feira, dia 10, no Diário Oficial da União (DOU). A nova regra torna mais clara e amplia as possibilidades do uso de técnicas de reprodução assistida.

Pessoas solteiras, por exemplo, também passam a ter direito a recorrer à “barriga de aluguel”. Além disso, passa a ser prevista na resolução uma estratégia que na prática já era vista nos consultórios: pessoas sem problemas reprodutivos poderão recorrer ao congelamento de gametas, embriões e tecidos germinativos.