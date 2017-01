Confira o resumo semanal de ‘A Terra Prometida’

Segunda (30/01)

Jéssica se desculpa com Salmon e Raabe. Racal e Bogotai dizem querer romper a aliança com Zareg. Léia diz não concordar com as maldades de Samara e Tobias. Abul e Mireu se aproximam do acampamento hebreu. Abul e Mireu se confundem e acabam sequestrando Samara. Na manhã seguinte, Léia se assusta ao notar a ausência da filha. Na tenda de Darda, Tobias desperta com sintomas de falta de memória. No palácio, Abul entrega Samara ao rei Adonizedeque.

Terça (31/01)

No palácio, Úrsula diz ter gostado de Samara. A hebreia percebe que foi confundida com a esposa de Josué. Samara enfrenta Adonizedeque e ele a manda para a masmorra. Adonizedeque diz que enviará para Josué uma peça de roupa da hebreia capturada. O líder hebreu descobre que Tobias foi atacado e ordena uma busca a Samara. Na masmorra do palácio, a vilã dá trabalho aos oficiais. Adonizedeque começa a desconfiar que a hebreia capturada pode não ser Aruna.

Quarta (01/02)

O rei pede para chamarem Mireu para fazer o reconhecimento. Haniel surpreende os familiares ao se comportar de maneira grosseira. Josué pede para Aruna tranquilizar a família de Quemuel. Em conversa com Calebe, Josué afirma que não atenderá às chantagens de quem raptou Samara. Aruna tenta conversar com Tobias, mas ele não a reconhece. Josué conversa com Aruna e afirma que, em tempos de guerra, é um risco para ela ser sua esposa. Mireu não reconhece Samara e avisa que sequestraram a mulher errada. Úrsula manda os oficiais cortarem a cabeça da vilã hebreia.

Quinta (02/02)

Samara implora para ficar viva e revela que pode entregar Aruna. Em troca da ajuda, a vilã diz querer que o rei entregue Josué. Adonizedeque concorda com o plano de Samara e manda libertarem a hebreia. Josué coloca alguns guerreiros hebreus para protegerem Aruna. Josué e Aruna visitam Salmon e Raabe. Jéssica convida Láis para jantar em sua tenda. Prestes a beijar Adélia, Isaque é chamado por Salmon. O guerreiro avisa que Josué ordenou novas buscas. Léia e Quemuel se surpreendem ao verem Samara entrando na tenda.

Sexta (03/02)

Samara mente e diz que conseguiu escapar dos sequestradores. Adonizedeque avisa Mireu que ele deverá se encontrar no local combinado com Samara para capturar Aruna. Tobias conversa com Samara e revela ter fingido perder a memória. Cínica, Samara convida Aruna para um passeio, mas a moça avisa que elas precisarão da escolta ordenada por Josué. Louco, Adonizedeque conversa com os cadáveres das prisioneiras. Mireu ataca Samara e Aruna. Os oficiais cananeus lutam com os guerreiros hebreus. Salmon e os outros guerreiros hebreus avistam os cananeus atacando Aruna.