Atlético-MG sofre, mas vence o lanterna Atlético-GO de virada por 3 a 2 em BH

O Atlético Mineiro sofreu para vencer o lanterna Atlético Goianiense e chegou a ficar em desvantagem duas vezes na partida disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu a virada por 3 a 2. Com o resultado positivo, chegou à 10.ª colocação com 45 pontos, abrindo mais vantagem da zona do rebaixamento e seguindo na briga por uma vaga na Copa Libertadores.

O Atlético Goianiense, com 27 pontos, segue na 20.ª e última colocação e já vê os primeiros times fora da zona do rebaixamento distantes. O Vitória, em 16.º lugar, já tem 11 pontos a mais do que os goianos.

O jogo começou movimentado e com um gol do Atlético Goianiense logo aos cinco minutos. Jorginho foi ao fundo e cruzou para Diego Rosa desviar para o gol e abrir o placar. Os mineiros partiram para o ataque em busca da resposta e, depois de alguma pressão, chegaram ao gol em lance polêmico aos 17. Fred subiu para cabecear e foi deslocado pelo zagueiro Gilvan, segundo o árbitro paranaense Rodolpho Toski Marques. Fábio Santos cobrou bem o pênalti e deixou tudo igual.