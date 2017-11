Assim como Picciani, deputado estadual Edson Albertassi vai se licenciar

Assim como o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani, o deputado Edson Albertassi, líder do governo Luiz Fernando Pezão (PMDB), anunciou neste domingo, 19, que vai se licenciar de suas atividades parlamentares no Legislativo fluminense até o fim do recesso parlamentar de janeiro.

Albertassi, ao lado de Picciani e do também deputado Paulo Melo, todos do PMDB, chegou a passar 24 horas preso, conforme determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), mas foi solto na sexta-feira, 17, após decisão do Plenário da Alerj.

Os três deputados do PMDB são investigados na Operação Cadeia Velha, etapa da Lava Jato sob coordenação do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) no Rio, deflagrada na última terça-feira, 14. Eles são acusados de receber propina de construtoras e concessionárias de transporte público, em troca de decisões favoráveis no Legislativo fluminense.