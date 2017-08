Abel Braga comanda treino tático no Fluminense e mantém mistério sobre escalação

O técnico Abel Braga comandou um treino tático do Fluminense neste sábado de olho no duelo contra o Santos, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro – a primeira do returno.

O treinador ainda não esboçou a formação da equipe. Na atividade deste sábado, Abel Braga dividiu o elenco em dois grupos: uma parte trabalhou situações de bola parada e cruzamentos na área e depois um trabalho em campo reduzido. A outra realizou uma atividade tática voltada para o posicionamento defensivo e ofensivo.

O Fluminense volta a treinar neste domingo e depois viaja para São Paulo. O time tricolor é o nono colocado do Brasileirão com 26 pontos. O Santos ocupa a terceira colocação com 35.